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En golcü Pedro Hernique oldu

Hes Kablo Kayserispor’da ligin ilk yarısında en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.

Spor / 06 Ocak 2020 Pazartesi 08:36
En golcü Pedro Hernique oldu

Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakip kalelere 16 gol attı. Sarı Kırmızılıların attığı 16 golün 15’ini kadroda bulunan isimler atarken 1 golü ise Konyaspor’lu Deni Milosevic kendi kalesine attı.

Rakip filelere atılan 16 golün 10’unu 3 isim kaydetti.

Pedro Henrique (4), Artem Kravets (3) ve Umut Bulut (3) attı.

Hes Kablo Kayserispor’un gollerini atan isimler şunlar:

4 Gol: Pedro Henrique

3 Gol: Artem Kravets, Umut Bulut

2 Gol: Emmanuel Adebayor

1 Gol: Emre Demir, Benoit Poulain, Ömer Uzun, Deni Milosevic (kendi kalesine)

Kendi KalesinePedroKayserisporUmut Bulut

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