En golcü Pedro Hernique oldu

Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakip kalelere 16 gol attı. Sarı Kırmızılıların attığı 16 golün 15’ini kadroda bulunan isimler atarken 1 golü ise Konyaspor’lu Deni Milosevic kendi kalesine attı.



Rakip filelere atılan 16 golün 10’unu 3 isim kaydetti.



Pedro Henrique (4), Artem Kravets (3) ve Umut Bulut (3) attı.



Hes Kablo Kayserispor’un gollerini atan isimler şunlar:



4 Gol: Pedro Henrique



3 Gol: Artem Kravets, Umut Bulut



2 Gol: Emmanuel Adebayor



1 Gol: Emre Demir, Benoit Poulain, Ömer Uzun, Deni Milosevic (kendi kalesine)