U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.