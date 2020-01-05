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Arda Turan kadroda yok

Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Medipol Başakşehir’in Antalya’da gerçekleştireceği kampın kadrosuna dahil edilmedi.

Spor / 05 Ocak 2020 Pazar 13:34
Arda Turan kadroda yok

Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’de ikinci devre hazırlıkları başlıyor. Bugün Antalya’ya gelecek olan turuncu-lacivertliler, yarın akşam çalışmalara başlayacak. İstanbul ekibinde, transfer dönemi için adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadroya dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa müsabakasından önce arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü.

Arda TuranTransfer DönemiGalatasaray

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