Arda Turan kadroda yok

Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’de ikinci devre hazırlıkları başlıyor. Bugün Antalya’ya gelecek olan turuncu-lacivertliler, yarın akşam çalışmalara başlayacak. İstanbul ekibinde, transfer dönemi için adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadroya dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa müsabakasından önce arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü.