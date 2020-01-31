Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine kattı. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.



Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



SEZON SONUNA KADAR 350 BİN EURO KAZANACAK



Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Boateng, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 350 bin euro kazanacak.







