Türkiye Kupası'nda program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



4 Şubat Salı:



20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)



5 Şubat Çarşamba:



14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)



20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)



6 Şubat Perşembe:



20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

