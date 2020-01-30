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Türkiye Kupası'nda program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birinci maçlarının programı açıklandı.

Spor / 30 Ocak 2020 Perşembe 22:24
Türkiye Kupası'nda program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

SivassporZiraat Türkiye KupasıTürkiyeErzurumsporÇeyrek Final

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