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Trabzonspor'un Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti

Spor / 30 Ocak 2020 Perşembe 16:56
Trabzonspor'un Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un, oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, futbolcusu Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının kurul tarafından esastan reddine oybirliği ile karar verdiğini bildirdi.

Kurulun, Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kuruluna yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusunu da incelediği vurgulanarak, gerçekleştirilen müzakere neticesinde; TFF tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve sarı-lacivertli kulübün itirazının esastan reddine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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