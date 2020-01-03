Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere’nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:



"İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."



