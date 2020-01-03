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Mustafa Cengiz'den Arda açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını söyledi.

Spor / 03 Ocak 2020 Cuma 22:45
Mustafa Cengiz'den Arda açıklaması

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine sarı-kırmızılı cepheden izin çıkmadı.

DHA'da yer alan habere göre futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

BAŞKAN, GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞİ YATIRIM YAPACAĞIZ DEDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Mustafa CengizArda TuranGalatasaray

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