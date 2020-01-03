Galatasaray iki transferi KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in ara döneminde Galatasaray'da transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi



Galatasaray'dan KAP'a art arda yapılan açıklamalar şu şekilde:



Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.