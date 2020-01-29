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Yılmaz Vural Akhisarspor'da

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’ı getirdi.

Spor / 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:12
Yılmaz Vural Akhisarspor'da

Akhisarspor Teknik Direktör Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 67 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Vural ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Akhisarsporumuz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun' ifadelerini kullandı.

1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu Vural, en son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

Sosyal MedyaTeknik Direktör

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