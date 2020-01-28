Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri

Beşiktaş’ın yeni çalıştırıcısı olması beklenen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde toplam 8 takımın başında görev alırken, bu takımların hiçbiri ile 2 sezonu tamamlayamadı.