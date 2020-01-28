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Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Spor / 28 Ocak 2020 Salı 12:00
Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı

Göztepe ile hafta sonunda İzmir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek’in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

(Bozhan Memiş /İHA)

GöztepeBeşiktaş

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