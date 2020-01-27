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Sivasspor evinde puan kaybetti!

Süper Lig’in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor’la evinde 1-1 berabere kaldı.

Spor / 27 Ocak 2020 Pazartesi 21:08
Sivasspor evinde puan kaybetti!
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Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi.

SİVAS'IN NAMAĞLUP SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti.

Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.


PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.


SkodaRizesporSivasspor

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