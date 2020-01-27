Sergen Yalçın'dan fedakarlık!

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 + 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



İddiaya göre Sergen Yalçın, sadece 2 milyon lira harcama limiti bulunan Beşiktaş'tan yarım sezon için para almayacak. Yönetim sadece 47 yaşındaki hocanın ekibine maaş ödeyecek. Sergen, 2020-2021 sezonunda yıllık 6 milyon lira alacak.



RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA



Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.





