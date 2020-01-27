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Sergen Yalçın'dan fedakarlık!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın, sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan herhangi bir ücret almayacak.

Spor / 27 Ocak 2020 Pazartesi 21:15
Sergen Yalçın'dan fedakarlık!

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 + 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İddiaya göre Sergen Yalçın, sadece 2 milyon lira harcama limiti bulunan Beşiktaş'tan yarım sezon için para almayacak. Yönetim sadece 47 yaşındaki hocanın ekibine maaş ödeyecek. Sergen, 2020-2021 sezonunda yıllık 6 milyon lira alacak.

RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.


Çaykur RizesporSergen YalçınBeşiktaşAbdullah Avcı

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