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Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı'nın görevine son veren Beşiktaş yönetimi, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi.

Spor / 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:02
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, takımın başına kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ı getirdi.

İMZA 1,5 YILLIK
 Yönetimin 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.



KAVUŞACAĞIZ DEMİŞTİ, KAVUŞTU
 Öte yandan Yalçın aylar önce bir muhabirin 'Sizi isteyen Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı?' şeklindeki sorusuna 'Bir gün kavuşacağız' diyerek cevap vermişti. Böylece genç teknik adam amacına ulaşmış oldu.

Sergen YalçınTeknik DirektörVodafoneToplantı

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