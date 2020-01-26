Cedi Osman'dan depremzedelere destek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.







Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.







Türk Kızılay ise paylaşımından dolayı Cedi Osman'a teşekkür etti. Twitter'da milli basketbolcunun paylaşımını alıntılayan Türk Kızılay, mesajında "Desteğin için sonsuz teşekkürler Cedi. İyilik sensiz olmaz Türkiye! DEPREM yazıp 2868'e göndererek siz de 10 lira ile destek olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.











Arda Turan'dan destek



Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, sabaha karşı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile yapacakları maçta her 3 sayılık basket için Elazığ'daki deprem mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıklayan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman'a destek verdi.







Twitter hesabından milli basketbolcu Cedi Osman'ı alıntılayarak paylaşımda bulunan Arda Turan, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın." ifadelerini kullandı.



Shane Larkin'den depremzedelere destek



Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, dün THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ettikleri maçta atılan her 3 sayılık basket için Elazığ'daki deprem mağdurlarına 1000 lira bağışta bulunacağını açıkladı.









Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız oyuncu, "Düşüncelerim ve dualarım Elazığ'daki depremden etkilenen ailelerle. Geçmiş olsun. Felaketten etkilenen ailelere, dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1000 lira bağışta bulunacağım." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 85-70 mağlup ettiği karşılaşmada 21 üçlük atılmıştı.











