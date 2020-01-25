Fenerbahçe zorlu virajı 3 puanla geçti

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.



Fenerbahçe'nin gollerini 72. dakikada Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada kaldı.



Mehmet Topal ve Skrtel Kadıköy'de



Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal, rakip olarak Kadıköy'e çıktı. Tam 7 ay sonra Ülker Stadı'nda bir maça çıkan tecrübeli orta sahada farklı duygular yaşadı.

Mehmet Topal, ısınmak için zemine geldiğinde taraftarlardan ilgi gören isimlerden oldu. Aynı zamanda Martin Skrtel de yeniden Kadıköy'e çıktı ancak maça yedekler arasında başladı.



Alkışlar Mert Günok'a



Kadıköy'de eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a büyük ilgi vardı. Isınmak için sahaya çıkan Başakşehir'in milli eldiveni tribünlerden büyük alkış aldı. Sahaya gelir gelmez hemen Harun Tekin ile Altay'ın yanına koşan ve başarı dileyen Mert'e tribünlerden sevgi tezahüratları vardı. Tüm tribünler eski kalecilerini hem alkışladı hem de tezahüratlar destek oldu.



Şanlıurfa'dan özel misafirler



Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçı için Şanlıurfa'dan özel misafirler geldi. Şanlıurfa Futboll Okulu öğrencileri kulübün misafiri olarak kritik maçı tribünden izledi. Kaleci Altay Bayındır'ın bizzat yanlarına giderek tanıştığı çocuklar çok sevindi.



Elazığ unutulmadı



Tüm ülkeyi yasa boğan ve hepimizi derinden üzen Elazığ Depremi, Kadıköy'de unutulmadı. İlk olarak Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya özel tişörtler giyerek çıktı.



Sarı-lacivertli futbolcular Türk bayrağı logolu 'Geçmiş Olsun Türkiyem' yazılı siyah tişörtlerle sahaya geldi.



Ayrıca anonslar coşkulu yapılmadı. Statta müzik yayını da olmazken, Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.



Daha sonra her iki takım da sahaya Elazığ pankartlarıyla çıktı. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe, acınız acımızdır vurgusuyla Elazığ'daki üzüntüyü unutmadı.



Ayrıca maçtan önce de vefat eden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada tribünlerde, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratı yapıldı



'Belki bu maçı oynamamalıydık'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Elazığ'daki depremin acısını paylaştıklarını vurguladı.



Çok üzüldüklerini aktaran Yanal, 'Elazığ'daki depremde hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ediliyorum. Belki bu acıyı paylaşarak bu maçı oynamamalıydık bilmiyorum ama tabi bu bizim elimizde olan bir şey değil' dedi.



'Çok üzgünüm'



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Elazığ'daki deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Elazığ'nın kendisi için özel bir şehir olduğunu kaydeden Buruk, 'Elazığ ve çevresindeki deprem felaketi hepimizi üzdü. Ben teknik direktörlüğe Elazığ'da başladım. Çok sevdiğim insanlar var, çok üzgünüm' diye konuştu.

