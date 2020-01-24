Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ;



Trabzonspor - BB Erzurumspor

Kırklarelispor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ;



Trabzonspor - BB Erzurumspor V Kırklarelispor - Fenerbahçe

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray V Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor



MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Yarı final ilk maçları 3-4-5 Mart, rövanşlar ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.



Final müsabakası ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.







