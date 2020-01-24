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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap geldi. Terim, Twitter hesabından saat 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" paylaşımında bulundu.

Spor / 24 Ocak 2020 Cuma 20:13
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi.

Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımında bulundu. Deneyimli teknik adam bu paylaşımı saat 19.05'te yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:



"EN BÜYÜK HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK" DEMİŞTİ

Galatasaray'da dördüncü dönemine 2017'de başlayan Terim, en büyük hayalinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu dile getirmişti.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Mustafa CengizFatih TerimTürkiyeFelsefeGalatasaray

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