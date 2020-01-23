Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında ilk yarıda takımın müthiş bir oyun oynadığını belirten sarı-kırmızılıların teknik adamı, 'Kalecimiz yere yatmadı. Daha çabuk, top gelemeden düşünebilen oyuncu sayımız arttı. Antrenmanlarla daha ileriye gideceğiz. Bugün oyuncularım da, ben de zevk alıyoruz. Saha içerisinde daha da zengin olmak en büyük amacımız. Repertuarımızın geniş olmasını istiyorum. Henry'nin gelmesinin ardından Jesse ile birlikte ikinci bir oyun oynayabiliriz' ifadelerini kullandı.Transfer konularına da değinen deneyimli teknik adam, 'Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınması hem verilmesi ile ilgili. Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone şansımızı kullandık. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz' açıklamasında bulundu.Japan futbolcu Yuto Nagatomo'nun durumuna açıklık getiren Terim, “Hakikaten benim futbol hayatımdaki en profesyonel oyunculardan biri. Çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Hiçbir sıkıntımız yok. Onu çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek. Ama Nagatomo kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Nagaotmo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız” dedi.