Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi.



Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın, siyah-beyazlı ekiple macerası yarım sezon sürdü.







27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET



Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın teknik direktörü olan 56 yaşındaki hoca, başarısız geçen 7 aylık dönemin ardından kovuldu.



Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 27 maçta 13 kez sahadan yenik ayrıldı.



Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu bitirirken, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Erzurumspor'a elenerek veda etti.