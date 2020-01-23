Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Muhammet Özkal'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Sörloth'un vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.



70. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden şutunu kaleci Hüseyin kurtarmayı başardı.



90+7. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



90+8. dakikada Sedat'ın kullandığı köşe atışında topa yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.



93. dakikada Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini attığı gerekçesiyle Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi. Nwakaeme karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.



118. dakikada Alihan Alkan'ın ortasında penaltı noktasında yükselen Estupinan'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erce son anda parmaklarının ucu ile çeldi.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx



Denizlispor: Tolgahan Acar xx (Hüseyin Altıntaş dk. 66 x), Zeki Yavru xx (Thiaho Lopes dk. 56 x), Isaac Sackey xx, Muhammet Özkal xx, Olcay Şahan xx, Ogenyi Onazi xx (Murawski dk. 56 x), Kibong Mbamba xx, Hadi Sacko xx (Alihan Alkan dk. 91 x), Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xxx, Oscar Estupinan xxx



Yedekler: Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Asım Askungur, Murathan Sütcü



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Filip Novak xx, Badou Ndiaye xx, Obi Mikel xx (Doğan Erdoğan dk. 89 x), Yusuf Sarı xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 105 ?), Abdulkadir Parmak xx (Sosa dk. 46 xx), Serkan Asan xx (Joao Pereira dk. 77 x), Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth x



Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar



Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir



Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)



Penaltılar:



Atanlar: Estupinan, Recep Niyaz (Denizlispor), Joao Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)



Kaçıranlar: Murawski, Lopes (Denizlispor)



Kırmızı kart: Anthony Nwakaeme (dk. 93) (Trabzonspor), Muhammet Özkal (dk. 119) (Denizlispor)



Sarı kartlar: Zeki Yavru, Muhammet Özkal, Olcay Şahan (Denizlispor), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)