Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.



İlk maçta 1-1'lik skor alan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 60. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile 83. dakikada Mario Lemina kaydetti.



Rizespor'un tek sayısını ise 75. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan attı.



Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü 15.00'te çekilecek.



Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.







MARTIN LINNES KAPTAN ÇIKTI



Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, müsabakaya kaptan olarak başladı.



Sarı-kırmızılı takımda yabancı kuralı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, karşılaşmada kaptanlık bandını taşıdı.







GALATASARAY'DA FARKLI KADRO



Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig'de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçta 1-1 berabere kaldıkları Karadeniz ekibine karşı Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Martin Linnes, Mario Lemina, Younes Belhanda, Jesse Sekidika, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Adem Büyük'ten oluşan ilk 11'i sürdü.



Terim, lig maçlarındaki ideal kadrosundan kaleci Fernando Muslera'yı kadroya almazken, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Ryan Donk, Mariano Filho ve Sofiane Feghouli'yi yedek oturttu.



Sarı-kırmızılı takımın yedekleri arasında ayrıca Berk Balaban, Selçuk İnan, Emre Akbaba, Josemir Saracchi ve Emin Bayram da yer aldı.