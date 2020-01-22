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Beşiktaş kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor’a 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

Spor / 22 Ocak 2020 Çarşamba 21:26
Beşiktaş kupaya veda etti!
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3-2'nin rövanşında Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



OLTAN YILDIZLAŞTI

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Oltan Karakullukçu ve 67. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Aykut DemirBurak YılmazErzurumsporBeşiktaşSerkan Tokat

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