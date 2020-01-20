ultrAslan'ın açıklaması Arda Turan'dan dikkat çeken yorum!

Başakşehir'den ayrılan ve ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan açıklama yaptı.



İŞTE O AÇIKLAMA



'Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır.



Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir.'



ARDA TURAN'DAN CEVAP



Arda Turan'dan ultrAslan'ın paylaşımına yorum yaparak 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın...' ifadelerini kullandı







