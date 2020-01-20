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Kasımpaşa'da şok ayrılık!

Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa ettiğini açıkladı

Spor / 20 Ocak 2020 Pazartesi 00:37
Kasımpaşa'da şok ayrılık!

Havutcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutcu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Sosyal MedyaİstifaZiraat Türkiye KupasıBeraberlikKasımpaşa Spor

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