Beyaz Gazete Ana Sayfa

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde lider durumda yer alan Diyarbakırspor, geride kalan 14 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırırken kalesinde sadece 14 gol görerek önemli bir başarıya imza attı. Sezonu şampiyonlukla noktalaması halinde son üç sezonda peş peşe üst lige çıkarak 1975-76 sezonundaki başarısını geride bırakacak.

Spor / 20 Ocak 2020 Pazartesi 16:48
Diyarbakırspor rekora koşuyor

52 yıllık tarihinde 5 kez Türkiye Süper Ligine yükselen ve bu ligi ilk 5 sırada tamamlama başarısı bulunan iki kez Türkiye Kupasında yarı final oynayan, ayrıca 4 büyük olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hepsini bir sezonda yenme başarısını gösteren ilk Anadolu takımı ünvanını da elinde bulunduran Diyarbakırspor, şimdilerde bir başka rekora koşuyor.

2013-2017 yılları arasında ara vermeden üst üste Süper Lig’den amatör lige kadar düşen Diyarbakırspor, son iki sezonda üst üste iki lig çıktı. Şimdi ki hedef ise üst üste üçüncü kez lig çıkarak Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmek.

Rakiplerine gol yağdırdı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde 14 maça çıkan Diyarbakırspor, topladığı 33 puanla lider durumda yer alıyor. 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 beraberlik alan Diyarbakırspor, attığı 43 golle önemli bir başarıya imza atarken, kalesinde de sadece 8 gol gördü. Bu hafta sonu deplasmanda kendisi gibi şampiyonluk hedefleyen Silvan Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşil-Kırmızılı takım, sezon sonunda BAL Ligine yükselmesi halinde bir başka başarıya imza atmış olacak. 1975-76 ve 1976-77 sezonlarında 3. Lig’den 1. Lige kadar yükselerek Türkiye’de bunu başaran ilk kulüp olan Diyarbakırspor, bu sezon BAL Ligine yükselirse kendi tarihinde ilk kez üç yıl üst üste lig çıkmış olacak.

BelediyesporFenerbahçeDiyarbakırsporBeşiktaşGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar