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Cengiz Ünder'e istenen para belli oldu!

İtalyan basını, Roma'nın, Cengiz Ünder'in bonservisi için 35 milyon euro istediğini yazdı. Milli oyuncu ile Manchester United ciddi şekilde ilgileniyor.

Spor / 02 Ocak 2020 Perşembe 21:02
Cengiz Ünder'e istenen para belli oldu!

Paulo Fonseca'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, Avrupa'dan çok sayıda kulübün radarında olan 22 yaşındaki futbolcu için en az 35 milyon euro talep ediyor.

BU SEZON SADECE 1 GOL ATTI

Roma'ya henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Manchester United'ın temaslarda bulunduğu vurgulandı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.


AvrupaFormaManchester UnitedCengiz Ünderİtalya

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