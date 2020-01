Lider Sivasspor Beşiktaş'ı mağlup etti

Lider Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına da galibiyetle başladı. Süper Lig'in ilk yarısının flaş ekibi sezonun ikinci yarısında da bıraktığı yerden devam ediyor. Yiğidolar, Süper Lig'in 18. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıktı.



Zirve yolunda son derece kritik olan karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sivasspor çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini perçinledi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare attı. Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi.



Bu sonuçla puanını 40 puan yapan lider Sivasspor, Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise 30 puanda kalarak 7. sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı..