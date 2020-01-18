Fener, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Süper Lig’de ikinci yarısının açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti
Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibini 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu ve puanını 34'e yükseltti.
Gaziantep FK ise bu sonuçla Süper Lig'de 4 hafta sonra ilk yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.