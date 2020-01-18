Fener, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.



Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibini 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu ve puanını 34'e yükseltti.



Gaziantep FK ise bu sonuçla Süper Lig'de 4 hafta sonra ilk yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.





