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Fener, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Süper Lig’de ikinci yarısının açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti

Spor / 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:56
Fener, ikinci yarıya galibiyetle başladı
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Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibini 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu ve puanını 34'e yükseltti.

Gaziantep FK ise bu sonuçla Süper Lig'de 4 hafta sonra ilk yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.


Fenerbahçe

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