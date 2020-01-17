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Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg’da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin’e kiralandı.

Spor / 17 Ocak 2020 Cuma 15:12
Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı

Bu sezon Wolfsburg’da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu Yunus Mallı’nın yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için Union Berlin takımına kiralandı.

Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor.

Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.

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