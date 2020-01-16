Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lukas Podolski geri dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.

Spor / 16 Ocak 2020 Perşembe 23:25
Lukas Podolski geri dönüyor!

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu Lukas Podolski'yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Antalyaspor yönetiminin 3, 4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



TAMER TUNA DA AÇIKLADI

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti.

Lukas PodolskiSüper LigAntalyaspor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar