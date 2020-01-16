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Damien Comolli Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Spor / 16 Ocak 2020 Perşembe 12:40
Damien Comolli Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FALETTE TARTIŞMASI

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi tartışma yaratmış ve Comolli büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Rogon menajerlik şirketiyle ilişkilendirilen Comolli bu olayların ardından Twitter hesabı açmış ve Rogon ile herhangi bir bağının bulunmadığını, Simon Falette transferine Başkan Ali Koç'un karar verdiğini ifade etmişti.

Daha önce Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde görev alan Comolli, 2018'in Haziran ayından bu yana Fenerbahçe'de çalışıyordu.

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