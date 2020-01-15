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Kupada Beşiktaş'a şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Spor / 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:39
Kupada Beşiktaş'a şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Erzurumspor maçın başında Osman Ayaroğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından maça ağırlığını koyan Beşiktaş, 35. dakikada N'Koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede eşitliği 67. dakikada Oltan Karakullukçu attığı kafa golüyle bozdu ve durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarında serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta Caner Erkin takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından Erzurumspor penaltı kazandı ve İbrahim Akdağ skoru 3-2'ye getirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti ve Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti..




Koray GençerlerOltanErzurumsporBeşiktaş

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