Kupada Beşiktaş'a şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Erzurumspor maçın başında Osman Ayaroğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından maça ağırlığını koyan Beşiktaş, 35. dakikada N'Koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede eşitliği 67. dakikada Oltan Karakullukçu attığı kafa golüyle bozdu ve durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarında serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta Caner Erkin takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından Erzurumspor penaltı kazandı ve İbrahim Akdağ skoru 3-2'ye getirdi.



Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti ve Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti..









