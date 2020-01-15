Juve'den Merih Demiral açıklaması

Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın ameliyatı hakkında İtalyan kulübü resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Milli yıldızının ön çapraz bağ operasyonunun Avusturya’nın Innsbruck şehrinde yapıldığını ve ameliyatta kulüp doktoru Christian Fink’in de yer aldığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sahalara dönüşünün ise 6-7 ayı bulacağı açıklandı.