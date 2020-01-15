Galatasaray, Rize berabere kaldı!

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray 23 Ocak'ta evinde oynayacağı maç için avantaj yakaladı.



GOL İPTAL EDİLDİ



Hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonucu Galatasaray'ın 90+3'te Emre Mor ile bulduğu golü faul gerekçesiyle iptal etti.







249 GÜN SONRA GOL ATTI



Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Fernando Boldrin atarken Galatasaray'ın sayısını 39. dakikada Emre Akbaba kaydetti.



Geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, 249 gün sonra yine Çaykur Rizespor maçına Galatasaray kaptanı olarak çıktı ve bir de gol attı.



