Kulüp başkanları Cumhurbaşkanı'yla buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindekileri kabul etti. Kabulde Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.



KULÜP BAŞKANLARINI KABUL ETTİ



Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun sorunları konuşmak için bir araya geldi.



5 gün sürecek olan Çalıştay'ın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı ve kulüp başkanlarını Külliye'de kabul etti.







Kabulde; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra diğer kulüp başkanları ile TFF Başkanı Nihat Özdemir de bulundu.



Son günlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan gerilimli açıklamaların ardından gözler, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç'taydı.





















