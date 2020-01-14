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Juventus'tan Merih açıklaması!

Juventus Kulübü, Roma maçında sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor / 14 Ocak 2020 Salı 23:36
Juventus'tan Merih açıklaması!

Juventus'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz bağları kopan Merih Demiral ile ilgili kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Merih Demiral ameliyat oldu ve operasyon oldukça başarılı geçti. Sahalara dönme süreci ortalama 6-7 ay olacak.' ifadelerine yer verildi.



'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ' DEMİŞTİ

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından 'Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz' paylaşımında bulunmuştu.

Sosyal MedyaAvrupa ŞampiyonasıJuventusİtalyaAmeliyat

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