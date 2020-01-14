Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı’nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum’a götürülmeyecek olan diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı.



Kazım Karabekir Stadı’nda yarın saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.



İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul’da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.



Beşiktaş’ın BB Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosu şu şekilde:



Loris Karius,



Utku Yuvakuran



Ersin Destanoğlu



Enzo Roco



Victor Ruiz



Umut Nayir



Güven Yalçın



Oğuzhan Özyakup



Tyler Boyd



Mohamed Elneny



Georges N’Koudou



Necip Uysal



Pedro Rebocho



Domagoj Vida



İlkay İşler



Rıdvan Yılmaz



Kartal Kayra Yılmaz



Caner Erkin



Abdoulay Diaby