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Merih Demiral'dan paylaşım!

Sakatlanarak çapraz bağları kopan Milli yıldız Merih Demiral sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Spor / 13 Ocak 2020 Pazartesi 21:36
Merih Demiral'dan paylaşım!

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, 4. dakikada takımımın ilk golünü atarken, 19. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Juventus, başarılı savunma oyuncusunun sol diz ön çağraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Kulüpten, 21 yaşındaki milli futbolcumuzun sezonu kapattığı ve EURO 2020'de oynaması zor olduğu duyurulmuştu.



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞMEK ÜZERE

Merih Demiral'dan açıklama geldi...

Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere' ifadelerini kullandı.






Sosyal MedyaAvrupaİtalya

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