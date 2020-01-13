Filenin Sultanları yurda döndü! Sürpriz karşılama...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'a döndü. Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Fielnin Sultanlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yapıldı.



TVF Başkanı Akif Üstündağ destek için teşekkür ederken 'Bu hedefe uluşan sultanları herkesin huzurunda kutluyorum. Çok emek verildi, çalışıldı ve bu noktaya gelindi. Bizi Hollanda'da yalnız bırakmayan halkımız bize büyük bir güç oldu.' dedi.



'Ülkemimizin bu tür başarılara ihtiyacı varmış'



Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem duygularını şu şekilde anlattı; 'Bu görüntüyü hafızıma kazımak istiyorum. Bu takım bu ilgi ve alakayı kendi imkanlarıyla kazandı. Gece gündüz çalışan bir takımız var. Ülkemimizin bu tür başarılara ihtiyacı varmış.'



Diğer milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 'Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk.' açıklamasında bulundu.



Milli voleybolcularımızdan Cansu Özbay yaptığı açıklamada, 'Böyle güzel bir şekilde karşılanmayı çok istiyorduk. Türk milletine armağan olsun. Bizi orada da çok destek oldular. Gerek mesajlarıyla gerek dualarıyla hep bizim yanımızda oldular ve bizi yalnız bırakmadılar.' dedi.



Voleybol Federasyonu Danışmanı eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler ise, Bizim için çok önemli bir turnuvadaydı. 2012'den sonra belki oynamadım ama çok büyük heyecan yaşadık. Öldük öldük dirildik. Kızlarımız bize çok güzel heyecanlar yaşattılar. Şimdi Tokyo'yu bekliyoruz. İnşallah ordan da madalya ile döneriz. Halkımız bize Hollanda'da bize çok güzel destek oldu. Tabiri caizse 'Bize her yer Ankara' oldu.' şeklinde konuştu.





