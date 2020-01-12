Ali Koç'tan sert açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'da sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde basının karşısına çıktı.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç sözlerine 'Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Hocamız da iyi bir kamp geçirdiğimizi söyledi. Sizlerle derteleşelim. Algı operasyonları, bazı rakiplerin adımızı söylemeden yaptığı açıklamalar... Ne istiyorsanız sorun, amacımız kamuoyunu aydınlatmak.' diyerek başladı.



'NASIL ADİL OLMADIKLARINI...'



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra 'Tahkim Kararı ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine dair yaptığı başvuru, bazı medya kuruluşlarında çok başka şekillerde ele alınıyor. Bu konulara açıklık getirmek istiyoruz. Adil rekabet isteyenlerin, nasıl adil rekabet içinde olmadığını dilimin döndüğünce size anlatacağım. Sabır taşımız çatladı. Pazartesi günü Ankara'da bir çalıştay var, Türk futbolunun geleceği ve Türk sporunun geleceği konuşulacak.' diye konuştu.



'TFF DOĞRU YOLU BULAMIYOR'



Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın nedenlerini açıklayan Ali Koç 'Tahkim'e harcama limitlerini attırmak için başvurmadık. hesaplamalardaki yanlışlıklarla ilgili başvurduk. Beşiktaş, faizlerle ilgili itiraz etti. Faizlerin hesaplanmaya etkisinin gözden geçirilmesini istedik. Zaten altı aylık dönem gerçekleşmiş, tahmini bir faiz rakamı kullanılmasının mantıksz olduğunu söyledik. TFF de böyle düşünüyor ama ne hikmetse, doğru yolu bulamıyorlar. Karşımızda bir engel var gibi ilerleyemiyoruz. İlk altı ayda gerçekleşen faiz oranları, diğer altı ayda ise tahmini faiz rakamları kullanılsın dedik. Takım harcama limitlerinin hesaplanma şekline itiraz ettik. Faiz hesaplanırken, sadece futbol hesaplanıyor. Ana para hesaplanırken, hem dernek hem de futbol oeprasyonu hesap ediliyor. Bu hem hukuki hem de finansal açıdan doğru olmadığını söyledik. Tahkim bu itirazları reddetti. Onları da anlıyorum çünkü bu çok yeni bir konu.' dedi.



'HARCAMA LİMİT SİSTEMİ ÇÖKECEK'



TFF'nin Harcama Limiti sisteminin bir iki yıl içinde çökeceğini söyleyen Ali Koç 'Bu iş ileriye doğru çökecek. Birkaç sene sonra bu işin olamayacağının herkes farkında. Bankalar Birliği, kulüpler, TFF herkes bunun farkındayken, birbirimizin gözünün içine bakarak çökecek sistem üzerinden neden ilerliyoruz? Başından kurgularken, neden 'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' düşüncesi var.' ifadelerini kullandı.



MUSTAFA CENGİZ'İN DEDİĞİ SÖZÜ AÇIKLADI



Bankalar Birliği ile henüz sonuç alamadıklarını söyleyen Ali Koç '5 yıl sonra kulüplerin gelirleri eksi çıkacak, bunu herkes biliyor. Bugün ana para ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek çıkıyor. Biz Bankalar Birliği ile yapamadığımız için harcama limitimiz böyle. Bu model 5. sene kesin çökecek. Bir tişörtün, herkes tarafından giyilmesi bekleniyor. Fenerbahçe olarak en çok borç bizde. Ödeme gücümüz de farklı, miktarlar da. İmzaladığımız an, 250 Milyon TL Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor. 5. yıl gelince ne yapacağız, yeni bir anlaşma yapılacak ve 10 yıla uzatılacak. İmzalayan kulüpler ne kadar memnun, bunu da sormak lazım. Benim konuştuğum, imzalayan kulüplerdenm biri hariç memnun olan görmedim. Sayın Mustafa Cengiz, kendileri imzaladıktan sonra 'Sizin yapılandırma ne durumda, sizden olumlu sonuç bekliyoruz.' Yani ne demek bu, Fenerbahçe'nin anlaşmasından sonra diğer kulüpler için de yeni bir yol bulunabilir.' dedi.



'BU SİSTEM TRABZONSPOR İÇİN YAPILMIŞ'



Açıklamalarına devam eden Ali Koç 'Bu 250 milyon TL'lik ana para, 5 yıllık süre en çok Trabzonspor'a yarıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ne kadar kötü olduklarından bahsediyordu, iflastan bahsediyordu, Mayıs ayında rahatladıklarını söyledi. O arada ne oldu bilmiyorum. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak da diğer kulüplere sunulmuş. Hani doyorlar ya yolda giderken kural değişmez, 5. yılda yeniden değişecek. Şu da olabilir, 'Burası Türkiye, imzalayaın sonra bakarız.' Bunu da anlayabiliyorum. Çok ağır maddeler var, belki de genel kurula gidip sorabiliriz.' şeklinde konuştu.



MUSTAFA CENGİZ'E FLAŞ SÖZLER



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç 'Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri sapıtıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun göünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum.' dedi.

