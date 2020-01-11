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Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a Kiralandı

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel’in AFC Ajax NV Kulübü’ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Spor / 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:21
Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a Kiralandı

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel’in AFC Ajax NV Kulübü’ne sezon sonuna kadar geçici transferi için anlaşmaya varıldğını duyurdu.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi.

EuroAjax

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