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Beşiktaş yıldız oyuncuyla anlaştı!

Transferin suskun takımı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi renklerine bağladı.

Spor / 10 Ocak 2020 Cuma 23:53
Beşiktaş yıldız oyuncuyla anlaştı!

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısını Malatyaspor'da geçiren Brezilyalı oyuncu Guilherme ile el sıkıştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun transferini tamamladı. Guilherme'nin bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.



MALATYASPOR YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, bu transfer için Beşiktaş Kulübü ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme'nin şu anda Yeni Malatyaspor oyuncusu olduğunu söyledi.

Ravcı, oyuncunun siyah-beyazlılar ile anlaşması halinde kulüpten izin alması gerektiğini de ekledi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, 'Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum' dedi.

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