Beyaz Gazete Ana Sayfa

Saracchi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten anlaşmaya vardığı sol bek Marcelo Sarrachi, cuma günü İstanbul'a gelecek

Spor / 01 Ocak 2020 Çarşamba 21:07
Saracchi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı sol bek 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek Marcelo Saracchi imzanın ardından 4 Ocak Cumartesi günü kampa katılacak.

Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

EuroRiver PlateGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar