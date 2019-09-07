Millilerimiz 3 puanı aldı

2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takmı,�Andorra ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Milliler 1-0 kazandı.



Mücadelede tek golü Ozan tufan 89. dakikada attı.



Bu sonuçla Türkiye puanını 12'ye çıkardı ve Fransa'nın ardından 2. sırada yer aldı. İzlanda ise aynı puanla 3. sırada bulunuyor. Andorra ise puansız şekilde grubun sonunda yer aldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park'a geldi.



Erdoğan'ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izledi.



Şenol Güneş'ten 6 değişiklik



A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik yaptı. Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.



Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.



Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Güven Yalçın ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Cenk Tosun sahaya çıktı.

