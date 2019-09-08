Filenin Sultanları Avrupa ikincisi oldu

2019 CEV Kadınlar Dünya Şampiyonasında final oynayan Filenin Sultanları rakibi Sırbıstan'a 3-2 yenilerek Avrupa İkincisi oldu.



Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 21-25, 25-21, 25-21, 15-13'lük setlerle Türk Milli takımına üstünlük kurarak şampiyon oldu. Sırbistan üst üste 2.inci, toplamda 3.üncü kez şampiyon oldu.



İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA



Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı. 2003'te de gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kalmıştı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ



Milli takımımızı maç sonrası Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan da tebrik etti. Erdoğan, 'CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum' mesajını paylaştı.



