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Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.

Spor / 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:14
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor. Maç 21.45'te TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

Türkiye

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun.

Andorra

Gomes, San Nicolás, Llovera, Lima, Cervós, Rodríguez, Rebés, Marc Vales, Clemente, Vieira, Martínez.

Emre BelözoğluZeki ÇelikCenk Tosun2020 Avrupa ŞampiyonasıHakan Çalhanoğlu


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