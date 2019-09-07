Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.
2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor. Maç 21.45'te TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye
Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun.
Andorra
Gomes, San Nicolás, Llovera, Lima, Cervós, Rodríguez, Rebés, Marc Vales, Clemente, Vieira, Martínez.