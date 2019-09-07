Türkiye 79-74 Karadağ

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu 1 galibiyetle 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekibimiz, yoluna klasman maçları ile devam ediyor.



Olimpiyat elemeleri için parkeye çıkan millier, ilk klasman maçında Karadağ ile karşılaştı. 12 Dev Adam karşılaşmadan 79-74'lük üstünlükle ayrıldı.



A Milli Erkek Basktbol Takımımız bu sonuçla olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.



Salon: Dongguan



Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)



Türkiye: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 19, Furkan Korkmaz 5, Semih Erden 6, Wilbekin 9, Metecan Birsen 15, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer 2, Ege Arar, Yiğit Arslan 2



Karadağ: Needham 13, Petar Popovic 6, Radoncic 3, Dubljevic 12, Vucevic 20, Milko Bjelica 2, Marko Todorovic 5, Aleksa Popovic, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 2, Ivanovic 8



1. Periyot: 16-26



Devre: 32-37



3. Periyot: 49-58