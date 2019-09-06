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TFF'den 19.05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen reaksiyonlar sonrası işleyiş hakkında bilgi verdi.

Spor / 06 Eylül 2019 Cuma 13:33
TFF'den 19.05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili yetkilileri, Fatih Terim'e PFDK'dan verilen 4 maçlık cezanın dün 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler sonrası işleyişi aktardı.

TFF kaynakları, federasyon genelinde sistematik bir işleyiş olduğunu ifade ederek, özellikle disiplin kurulu ve tahkim kurulunun toplandığı günlerdeki süreci şu şekilde aktardı.

Fanatik'in ulaştığı kaynaklar, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde disiplin kurulu ve tahkim kurulunun perşembe günleri genelde sabit bir saatte toplanıp eldeki dosyalarını görüştüğünü ifade etti.

Türkiye Futbol FederasyonuDisiplin KuruluFatih Terim


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